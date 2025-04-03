Банк России назвал условие нового взлета цен в России

Снижение ключевой ставки на сегодняшний день является несвоевременным и повлекло бы за собой ряд негативных последствий для российской экономики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет агентство ТАСС.

Как подчеркнула глава регулятора, годовая инфляция в России продолжает находиться на высоком уровне. Нынешние темпы роста потребительских цен в стране не позволяют перейти к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП).

В том числе, если бы совет директоров снизил ставку на мартовском заседании, это бы привело к новому взлету потребительских цен, предупредила Набиуллина.

Также она подчеркнула, что ключевая ставка — это не «волшебная палочка». Кроме того, отметила председатель ЦБ, регулятор и правительство РФ действуют в тандеме, имея одни ключевые ценности в виде устойчивого роста экономики и повышения благосостояния граждан. Она назвала это ключевыми ценностями, по которым у Банка России и кабмина нет никаких разногласий.

Ранее в Госдуме допустили снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.