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Набиуллина сообщила о ключевых ценностях ЦБ и кабмина

Набиуллина: ЦБ и кабмин действуют в тандеме, имея одни ключевые ценности
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Банк России и правительство РФ действуют в тандеме, имея одни ключевые ценности в виде устойчивого роста экономики и повышения благосостояния граждан. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«ЦБ и правительство действуют в тандеме с четким пониманием объективных ограничений, взаимной ответственности, общей цели в виде устойчивого роста экономики и повышения благосостояния граждан», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она назвала это ключевыми ценностями, по которым у Банка России и кабмина нет никаких разногласий.

3 апреля советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов сообщил, что регулятор проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году.

По его мнению, в первой половине следующего года можно будет увидеть приближение показателей инфляции к 4%. Прогноз Центробанка по уровню инфляции на конец этого года и в следующем году — 7-8%.

Ранее Центробанк назвал одну из главных причин разгона цен в России в начале года.

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