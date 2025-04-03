Набиуллина сообщила о ключевых ценностях ЦБ и кабмина

Банк России и правительство РФ действуют в тандеме, имея одни ключевые ценности в виде устойчивого роста экономики и повышения благосостояния граждан. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«ЦБ и правительство действуют в тандеме с четким пониманием объективных ограничений, взаимной ответственности, общей цели в виде устойчивого роста экономики и повышения благосостояния граждан», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она назвала это ключевыми ценностями, по которым у Банка России и кабмина нет никаких разногласий.

3 апреля советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов сообщил, что регулятор проводит денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году.

По его мнению, в первой половине следующего года можно будет увидеть приближение показателей инфляции к 4%. Прогноз Центробанка по уровню инфляции на конец этого года и в следующем году — 7-8%.

Ранее Центробанк назвал одну из главных причин разгона цен в России в начале года.