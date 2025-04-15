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Путин сообщил об изменениях в ситуации с инфляцией в России

Путин: ситуация с инфляцией в России меняется в лучшую сторону
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ситуация с инфляцией в России постепенно меняется в лучшую сторону. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в РФ, пишет ТАСС.

«Ситуация (с инфляцией в РФ. — «Газета.Ru») постепенно меняется в лучшую сторону», — заявил глава государства.

До этого доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова спрогнозировала, что уровень инфляции в РФ по итогам 2025 года составит порядка 9%. Она отметила, что на инфляцию оказывает влияние ключевая ставка, а также курс рубля.

По мнению Прикладовой, если пошлины США будут долго действовать, то тогда курс доллара может превысить 100 рублей. По этой причине возможно и снижение цен, подчеркнула эксперт. В частности, такое развитие событий может произойти, если из-за действия американских тарифов часть товаров из других стран уйдет на российский рынок. Тогда это увеличит конкуренцию и снизит цены.

Также доцент напомнила, что экономическая ситуация в стране в том числе зависит и от цен на нефть. По словам Прикладовой, в случае обвала рынка снизятся котировки на нефть, что приведет к падению рубля и росту инфляции.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила уровень инфляции в России.

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