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Россия установила рекорд по экспорту газа в 2024 году

РБК: экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекорда
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Максим Богодвид/РИА Новости

В прошлом году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличился на 4% по сравнению с показателем 2023 года, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Согласно публикации, в 2024 году РФ экспортировала 33,6 млн тонн, в то время как прошлый максимальный показатель был зафиксирован в 2022-м и составил 32,9 млн т.

В материале отмечается, что Россия также побила рекорд по ежемесячным поставкам, когда направила на зарубежные рынки в декабре 3,25 млн т. Этот показатель на 1,3% превысил прошлый максимум от декабря 2023 года (3,21 млн т).

Как уточняет Kpler, 52% экспортированного газа приобрели европейские страны. Среди них больше всего СПГ закупили Франция (6,3 млн т), Испания (4,8 млн т) и Бельгия (4,4 млн т). Еще 45% газовых поставок пришлось на Азию: там крупнейшими покупателями стали Китай (7 млн т) и Япония (5,7 млн т).

В этом январе объем отбора газа из европейских подземных хранилищ превысил отметку в 1 млрд куб. м. Это произошло впервые с 2021 года.

Ранее Bloomberg сообщило о планах ЕС отказаться от российского СПГ и алюминия.

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