В Европе начали искать способ окончательно разорвать газовые контракты с РФ

Лидеры Европейского союза (ЕС) начали активно искать способы окончательно порвать с зависимостью от поставок природного газа со стороны России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что поставки природного газа из РФ в структуре европейского импорта на данный момент составляют порядка 11%. Часть от общего объема поставок осуществляется по долгосрочным контрактам, которые были заключены между «Газпромом» и местными энергетическими корпорациями.

По данным источников издания, в Еврокомиссии (ЕК) сейчас активно ищут способы свести подобную зависимость к нулю. Юристы объединения пытаются найти способы, которые позволят расторгнуть контракты с РФ без уплаты значительной неустойки. Эксперты проверяют соглашения на предмет наличия возможности объявлять форс-мажор. Это положение позволило бы ЕК прекратить сотрудничество в одностороннем порядке.

До этого агентство Bloomberg писало, что ЕС собирается 6 мая представить дорожную карту по поэтапному отказу от российских энергоносителей. Источники агентства отметили, что план будет посвящен вариантам сокращения импорта российских энергоносителей, а Еврокомиссия, возможно, порекомендует использовать торговые инструменты, такие как квоты или пошлины.

Ранее «Газпром» предупредил Европу об опустевших хранилищах газа к следующей зиме.