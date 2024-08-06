Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили, что ввозят больше товаров, чем продают

Украина ежемесячно импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует

close
100%
Reuters

Украина каждый месяц импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует. Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка в интервью агентству Укринформ.

В перечень наиболее ввозимых товаров, рассказал чиновник, входят топливо, фармацевтическая продукция, беспилотники и автомобили.

Он отметил, что это «очень плохая история», так как важно, чтобы торговля была сбалансированной и Украина могла экспортировать товары «не себе в минус».

Теперь без такого импорта стране не обойтись, считает Качка. По его словам, такой ценовой разрыв между импортом и экспортом создает большое давление и на валютный рынок, и на макрофинансовую стабильность в целом.

В июле РИА Новости со ссылкой на данные минсельхоза Украины сообщало, что экспорт украинской пшеницы упал до минимума с июля 2023 года — до 90,8 тыс. тонн.

До этого на Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование.

Ранее Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами