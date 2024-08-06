На Украине сообщили, что ввозят больше товаров, чем продают

Украина каждый месяц импортирует товаров на $2 млрд больше, чем экспортирует. Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка в интервью агентству Укринформ.

В перечень наиболее ввозимых товаров, рассказал чиновник, входят топливо, фармацевтическая продукция, беспилотники и автомобили.

Он отметил, что это «очень плохая история», так как важно, чтобы торговля была сбалансированной и Украина могла экспортировать товары «не себе в минус».

Теперь без такого импорта стране не обойтись, считает Качка. По его словам, такой ценовой разрыв между импортом и экспортом создает большое давление и на валютный рынок, и на макрофинансовую стабильность в целом.

В июле РИА Новости со ссылкой на данные минсельхоза Украины сообщало, что экспорт украинской пшеницы упал до минимума с июля 2023 года — до 90,8 тыс. тонн.

До этого на Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование.

Ранее Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума.