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ЕК намерена ввести пошлины на ввоз яиц из Украины

Reuters: Еврокомиссия в течение 14 дней введет пошлины на импорт яиц из Украины

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Еврокомиссия намерена в ближайшее время ввести пошлины на импорт яиц из Украины. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники.

Ожидается, что тарифы будут установлены в течение 14 дней.

Начиная с 19 июня ЕК также ввела тарифные квоты в отношении украинского зерна. Меры будут действовать по 5 июня 2025 года.

После начала СВО Евросоюз перешел на свободную торговлю с Украиной. Прибыль объединения от такого режима по итогам 2023 года составила €16 млрд.

В то же время отсутствие пошлин на украинские товары серьезно ударило по одной из отраслей Европы. Речь идет об аграрном секторе. Убытки отрасли от беспошлинного ввоза украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС за два года оцениваются в порядка €8,5 млрд.

Ранее в Венгрии высказались против идеи ЕС ввести пошлины на экспорт энергии из России.

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