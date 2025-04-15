В России рухнули продажи алкоголя

РАТК: розничные продажи алкоголя в РФ упали на 14,7% в январе — марте

Розничные продажи алкоголя в России в январе — марте рухнули на 14,7%, пишет агентство »Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Как пишет агентство, за отчетный период в России продали 47,88 млн декалитров крепкой алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Годом ранее в январе-марте реализовали 56,12 млн декалитров алкоголя.

Также в первый квартал нынешнего года в России продали 17 млн декалитров водки (-7,2% в годовом выражении), коньяка — 3,1 млн декалитров (-12,6%). Продажи ликеро-водочных изделий выросли до 4,2 млн декалитров (+12,3% год к году).

В первой половине февраля руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин сообщил, что в российских магазинах возникнет дефицит импортного пива и слабоалкогольных коктейлей в 2025 году. По его словам, в январе 2025-го объем производства слабоалкогольных напитков в России составил 1,3% от уровня января 2024 года, падение было в 76,9 раза из-за роста акцизов, ужесточения регулирования, изменения спроса.

Ранее стало известно, сколько можно сэкономить при отказе от алкоголя.