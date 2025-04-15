Incity захотели обанкротить

Компанию «Модный континент», которая владеет сетью магазинов одежды бренда Incity, пытается обанкротить индивидуальный предприниматель Дмитрий Зимин, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого реестра сообщений о банкротствах.

Как пишет газета, Зимин намерен подать заявление о несостоятельности АО «Модный континент». Заявитель, как выяснило издание, занимается предоставлением консультаций по вопросам финансового посредничества. Он владеет компанией «Техс», которая занимается оптовой торговлей промышленными химикатами. В списке крупных контрагентов «Модного континента» господин Зимин не значится.

«Ъ» отмечает, что сеть указанных магазинов давно испытывает проблемы с бизнесом. Чтобы удержаться на плаву, компания участвовала в коллаборации с «Роскосмосом», «Кинопоиском» и группой «Мумий Тролль».

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Он подчеркнул, что дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.