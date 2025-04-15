Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Incity захотели обанкротить

«Ъ»: сеть магазинов одежды Incity пытается обанкротить предприниматель Зимин
close
Pixabay

Компанию «Модный континент», которая владеет сетью магазинов одежды бренда Incity, пытается обанкротить индивидуальный предприниматель Дмитрий Зимин, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Единого реестра сообщений о банкротствах.

Как пишет газета, Зимин намерен подать заявление о несостоятельности АО «Модный континент». Заявитель, как выяснило издание, занимается предоставлением консультаций по вопросам финансового посредничества. Он владеет компанией «Техс», которая занимается оптовой торговлей промышленными химикатами. В списке крупных контрагентов «Модного континента» господин Зимин не значится.

«Ъ» отмечает, что сеть указанных магазинов давно испытывает проблемы с бизнесом. Чтобы удержаться на плаву, компания участвовала в коллаборации с «Роскосмосом», «Кинопоиском» и группой «Мумий Тролль».

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Он подчеркнул, что дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами