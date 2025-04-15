В Госдуме нашли неожиданный способ снизить расходы россиян и улучшить экологию

В России необходимо переходить на строительство энергоэффективных домов, так как это позволит не только значительно снизить расходы жителей, но и позитивно отразится на экологической ситуации. С такой инициативой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился депутат от «Новых людей» Владимир Плякин, передает 360.ru со ссылкой на документ.

В своем обращении депутат напомнил, что в России многие дома не соответствуют современным стандартам, отметив, что для повышения их энергоэффективности нужно принять некоторые меры.

«Повышение энергоэффективности жилищного фонда приобретает особую актуальность для устойчивого развития России», — убежден парламентарий.

В числе прочего он призвал ввести обязательную сертификацию энергоэффективности частных домов. При этом ориентироваться, по его мнению, следует на специально установленные стандарты по уменьшению энергопотребления и выбросов углекислого газа в атмосферу. Владельцы таких домов смогут получить выгоду от понижения налогов и тарифов на энергоресурсы, считает Плякин.

Также депутат предложил поддерживать субсидиями и льготным кредитованием проведение бесплатных программ для застройщиков и жителей, которые будут направлены на повышение уровня знаний об энергоэффективных подходах к строительству.

Накануне президент РФ Владимир Путин рассказал о развитии строительства экологичных деревянных домов в стране. По его словам, власти РФ и дальше будут поддерживать отечественный бизнес в сфере деревопереработки, чтобы российские компании «отвечали на внутренний спрос», а также продолжали осваивать такое перспективное и востребованное направление, как выпуск комплектов для строительства экологичных комфортных деревянных домов.

Ранее Сбер открыл ипотечную программу на жилье в энергоэффективных домах.