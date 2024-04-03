Сбер запустил льготную «зеленую» ипотеку на квартиры в новостройках

Сбер открыл прием заявок на выдачу льготной ипотеки на жилье в новостройках с высоким классом энергоэффективности. Об этом сообщила пресс-служба банка.

По новой программе «Зеленая ипотека» клиенты получат возможность купить квартиру в новостройке с классом энергоэффективности А, А+, А++ и снизить ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта, уточнили в Сбере.

Программа включает в себя не только покупку недвижимости в энергоэффективном доме, но и возможность использования умных устройств SberDevices для автоматизации управления квартирой.

Дома, соответствующие критериям программы, отмечены в результатах поиска на сайте Домклик значком «Зеленая ипотека». Класс энергоэффективности указан в проектной декларации дома.

В банке пояснили, что чем выше класс, тем меньше дом потребляет энергоресурсов и тем больше экономия при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал разработку решений и продуктов, отвечающих на современные запросы общества, одной из приоритетных задач компании.

«Программа «Зеленая ипотека» призвана помочь в борьбе с нерациональным потреблением и позволит клиентам внести свой вклад в оздоровление окружающей среды», — заявил Ведяхин.

Он подчеркнул, что таким образом новая программа представляет собой еще один шаг компании к формированию экологически устойчивой городской среды.