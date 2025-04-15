В Госдуме предложили отменить повышающие коэффициенты при оплате ЖКХ

15 апреля депутаты Госдумы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) внесут в нижнюю палату парламента законопроект об отмене повышающих коэффициентов при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с законопроектом, авторами которого являются лидер СЗРП Сергей Миронов и председатель думской комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, предлагается ликвидировать злоупотребления управляющих и ресурсоснабжающих коммунальных компаний, которые устанавливают повышающие коэффициенты за потребление воды и тепла.

Миронов отметил, что в настоящее время многие россияне сталкиваются с весьма распространенной проблемой, когда, по сути, из-за произвола коммунальщиков, им начинают выставлять повышенные счета за ЖКХ. Такое может произойти, когда у владельца квартиры истек срок эксплуатации водосчетчика. До тех пор, пока не будет произведена замена, владельцу придется платить за воду с учетом повышенного коэффициента, то есть за тот объем, который не был потреблен. Такая же ситуация возникает, если вовремя не проводится поверка счетчика.

8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что цена на электроэнергию в России является одной из самых низких в мире, это преимущество необходимо сохранять.

Ранее россиянам объяснили, чем грозит непередача показаний счетчиков в УК.