Россиянам объяснили, чем грозит непередача показаний счетчиков в УК

Россияне могут не опасаться штрафов за непередачу показаний счетчиков – по закону это никак не наказывается. Однако важно учитывать, что если жилец не передает данные более трех месяцев, то начисления будут производиться по среднему потреблению, а значит, в итоге платежки заметно вырастут, предупредил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Закон обязывает россиян передавать показания счетчиков, но если человек забыл это сделать, то штрафа не будет. Но если период «молчания» длится более полугода, то расчеты уже будут производиться по нормативам еще с повышающим коэффициентом 1,5, что существенно увеличит сумму в квитанции, подчеркнул Бондарь. Он призвал во избежание проблем регулярно передавать показания, напомнив, что сегодня сделать это можно через приложение «Госуслуги.Дом», сайт УК или по телефону. В отдельных случаях можно даже попросить сделать перерасчет за последние три месяца, отметил эксперт.

«Главное — помните, что никаких штрафов за простую забывчивость нет. Но передавать показания все равно выгодно — так вы платите только за реально использованные ресурсы», — заключил специалист.

До этого жителям Москвы объяснили, что для безопасной и оперативной замены неисправных приборов учета лучше всего использовать онлайн-сервис «Поверка счетчиков воды» на портале mos.ru. Как отмечают специалисты, своевременная замена вышедшего из строя счетчика – ответственность собственника жилья и залог корректных начислений за коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что показания счетчиков воды можно будет передать с помощью фото.