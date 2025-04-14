Многомиллиардный долг Segezha Group могут реструктурировать

Задолженность лесопромышленного холдинга Segezha Group перевалила за 150 миллиардов рублей. Банки-кредиторы могут выкупить более половины объявленной допэмиссии акций, при этом получив гарантию выхода из капитала компании, пишет «Интерфакс».

Хотя официальная финансовая отчетность Segezha Group за 2024 год еще не опубликована, данные за третий квартал демонстрируют чистый долг в размере 143,5 млрд рублей.

В настоящее время холдинг ведет переговоры с ВТБ о реструктуризации этой долговой нагрузки. По словам главы ВТБ Андрея Костина, обсуждается возможность реструктуризации кредитов, но вопрос о конвертации части долга в капитал пока остается открытым. Костин охарактеризовал текущую ситуацию с задолженностью Segezha Group как «временные трудности». Однако, как отмечается, высокая долговая нагрузка Segezha Group продолжает представлять серьезные проблемы для компании, затрудняя обслуживание, погашение и рефинансирование существующих кредитов.

В ноябре прошлого года Segezha Group заявила о намерении привлечь до 101 млрд рублей для погашения долга. Об этом стало известно по итогам последнего заседания совета директоров лесопромышленного холдинга.

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