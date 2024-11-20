Segezha Group займется финансовым оздоровлением и повышением эффективности бизнеса

Segezha Group заявила о намерении привлечь до 101 млрд для погашения долга. Об этом стало известно по итогам последнего заседания совета директоров лесопромышленного холдинга.

Как объяснил президент Segezha Group Александр Крещенко, сокращение в ближайшей перспективе долговой нагрузки за счет дополнительной эмиссии акций позволит компании финансово оздоровить бизнес.

«Вкупе с ожидаемым восстановлением рыночной конъюнктуры это позволит сделать качественный скачок в развитии, вернувшись к реализации ключевых проектов роста», — добавил он.

В компании уточнили, что в случае одобрения акционерами допэмиссии будут выпущены обыкновенные акции на сумму до 101 млрд рублей. Предполагается, что такое решение позволит снизить долговую нагрузку. В компании прогнозируют, что цена размещения дополнительных акций составит 1,8 руб. за ценную бумагу.

Совет директоров лесопромышленного холдинга назначил внеочередное собрание акционеров по вопросу увеличения уставного капитала.

Напомним, за 9 месяцев 2024 года выручка компании выросла на 19% – до 76 млрд руб. Такой прирост в холдинге объясняют формированием новой географии поставок и увеличением продаж продукции группы за счет перенаправления на другие рынки.