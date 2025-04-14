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Немецкий автопроизводитель Isdera заявил о банкротстве

Немецкий автопроизводитель класса люкс Isdera подал заявление о банкротстве
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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий производитель эксклюзивных автомобилей Isdera объявил о банкротстве. Об этом сообщает издание Bild.

Заявление о несостоятельности было подано в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля.

«Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена», — говорится в сообщении.

Компания Isdera, основанная в Хильдесхайме в 1982 году, специализировалась на мелкосерийном выпуске высококачественных автомобилей класса «люкс». В качестве примера высокой стоимости продукции Isdera приводится модель Commendatore 112i, проданная на аукционе в 2021 году за €1,2 миллиона.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в способности автопрома Союзного государства (Россия и Белоруссия) достичь уровня Mercedes в течение трех-четырех лет при условии грамотной стратегии развития. Лукашенко подчеркнул важность импортозамещения и технологического суверенитета, указав на наличие сырьевой базы и, хотя и не самых передовых, но все же существующих технологий.

Ранее были названы лучшие немецкие автомобили дешевле 500 тысяч рублей.

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