Немецкий автопроизводитель Isdera заявил о банкротстве

Немецкий производитель эксклюзивных автомобилей Isdera объявил о банкротстве. Об этом сообщает издание Bild.

Заявление о несостоятельности было подано в окружной суд Саарбрюккена 11 апреля.

«Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена», — говорится в сообщении.

Компания Isdera, основанная в Хильдесхайме в 1982 году, специализировалась на мелкосерийном выпуске высококачественных автомобилей класса «люкс». В качестве примера высокой стоимости продукции Isdera приводится модель Commendatore 112i, проданная на аукционе в 2021 году за €1,2 миллиона.

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