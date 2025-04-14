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Лондон передал Киеву почти $1 млрд

Лондон передал Киеву почти $1 млрд с погашением за счет доходов от активов РФ
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Frank Augstein/AP

Британские власти направили Украине транш размером £752 млн (почти $1 млрд) с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление минфина Великобритании.

«Платеж в размере £752 млн был сегодня направлен Украине. <...> Сегодняшний платеж представляет собой вторую часть из кредита Британии на £2,26 млрд, который был разделен на три отдельных транша», — указано в обращении.

Деньги пойдут на закупку систем ПВО, артиллерийских орудий, а также запчастей для ремонта техники. Отмечается, что последний транш будет переведен в 2026 году.

11 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что члены контактной группы по Украине пообещали Киеву военную помощь в размере €21 млрд.

В тот же день глава украинского минобороны Рустем Умеров заявил, что ряд западных стран, включая Украину, сформировали коалицию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Киева.

Ранее в Британии заверили, что отправят войска на Украину не в ущерб Эстонии.

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