Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине пообещали военную помощь в размере €21 млрд

Контактная группа по Украине пообещала Киеву военную помощь в размере €21 млрд
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву военную помощь в размере €21 млрд. Соответствующее заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера приводит РИА Новости.

В контактной группе по военной помощи Украине, заседания которой проходят в так называемом формате Рамштайн, участвуют более 50 стран, в том числе все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и некоторые страны Африки и Азии. 11 апреля в Брюсселе началось заседание этой группы под председательством Германии и Великобритании.

До этого глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран ЕС Украине возрастет до €23 миллиардов. По ее словам, это превышает прошлогодний уровень помощи в €20 миллиардов.

9 апреля еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции по итогам планового заседания Совета ассоциации ЕС — Украина заявила, что Еврокомиссия пообещала предоставить Украине порядка €9 млрд на восстановление и модернизацию страны до конца 2025 года. В ЕК отметили, что финансирование позволит местным субъектам быстро восстановить системы водоснабжения и энергоэффективные объекты.

Ранее USAID расторгла соглашение с Украиной по поддержке энергосектора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами