Украине пообещали военную помощь в размере €21 млрд

Члены контактной группы по Украине пообещали Киеву военную помощь в размере €21 млрд. Соответствующее заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера приводит РИА Новости.

В контактной группе по военной помощи Украине, заседания которой проходят в так называемом формате Рамштайн, участвуют более 50 стран, в том числе все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и некоторые страны Африки и Азии. 11 апреля в Брюсселе началось заседание этой группы под председательством Германии и Великобритании.

До этого глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что в 2025 году военная помощь стран ЕС Украине возрастет до €23 миллиардов. По ее словам, это превышает прошлогодний уровень помощи в €20 миллиардов.

9 апреля еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции по итогам планового заседания Совета ассоциации ЕС — Украина заявила, что Еврокомиссия пообещала предоставить Украине порядка €9 млрд на восстановление и модернизацию страны до конца 2025 года. В ЕК отметили, что финансирование позволит местным субъектам быстро восстановить системы водоснабжения и энергоэффективные объекты.

Ранее USAID расторгла соглашение с Украиной по поддержке энергосектора.