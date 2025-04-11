Умеров заявил о создании коалиции РЭБ в поддержку Украины

Умеров рассказал о создании коалиции РЭБ в поддержку Украины в рамках «Рамштайн»

Ряд западных стран, включая Украину, сформировали коалицию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в поддержку Киева в рамках формата группы «Рамштайн». Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил глава украинского минобороны Рустем Умеров.

«Создаем новую коалицию в поддержку Украины — коалицию РЭБ. <...> К инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, которые подписали совместное письмо о намерениях», — рассказал министр.

По его словам, коалиция займется закупкой оборудования для средств РЭБ, а также разработкой соответствующих политик и подготовкой специалистов.

11 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что члены контактной группы по Украине пообещали Киеву военную помощь в размере €21 млрд.

В контактной группе по военной помощи, заседания которой проходят в так называемом формате «Рамштайн», участвуют более 50 стран, в том числе все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и некоторые страны Африки и Азии.

Ранее Зеленский упрекнул США в том, что они не передают Украине средства ПВО.