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В Британии заверили, что отправят войска на Украину не в ущерб Эстонии

Хили: при отправке войск на Украину Британия сделает это не в ущерб Эстонии
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Thomas Krych/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что если Соединенное Королевство решит отправить войска на территорию Украины, то это будет сделано не в ущерб безопасности Эстонии. Его слова приводит ERR.

В материале отмечается, что на фоне обсуждения так называемой «коалицией желающих» отправки военных в республику в Эстонии начали беспокоиться относительно того, сможет ли Британия это сделать, не нарушив данных стране обещаний.

Хили заверил, что он лично предан Эстонии и всему восточному флангу НАТО. Он подчеркнул, что у него «личные обязательства перед Эстонией».

«Любое развертывание, любое обязательство, которое мы берем на себя как часть «коалиции желающих», не будет за счет нашей работы с нашими силами на границе с вами в Эстонии. И это обязательство, о котором знает ваш министр, потому что мы его обсуждали», – сказал Хили.

До этого Джон Хили на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по поставкам оружия Украине в штаб-квартире НАТО заявлял, что институты Евросоюза не участвуют в процессе планирования возможной отправки войск на Украину в рамках усилий «коалиции желающих».

Ранее в Совфеде объяснили статью Times о роли Британии в конфликте на Украине.

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