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В России откроют три новых деревоперерабатывающих предприятия

Путин объявил о запуске трех новых деревоперерабатывающих предприятий
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Shutterstock/FOTODOM

В трех регионах России запустят новые предприятия, связанные с переработкой дерева, сообщил президент страны Владимир Путин. Его цитирует пресс-служба Кремля.

«На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», — подчеркнул российский лидер.

Предприятия появятся в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Первое представляет собой фабрику по выпуску древесностружечных плит, второе — производство декоративного бумажно-слоистого пластика, а третье — цех, который будет выпускать упаковки для жидких пищевых продуктов.

Путин также рассказал о развитии строительства экологичных деревянных домов в стране. По словам главы государства, власти РФ и дальше будут поддерживать отечественный бизнес в сфере деревопереработки, чтобы российские компании «отвечали на внутренний спрос».

Ранее Путин поручил правительству «не отмахиваться» от лесопромышленников.

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