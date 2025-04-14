В России откроют три новых деревоперерабатывающих предприятия

В трех регионах России запустят новые предприятия, связанные с переработкой дерева, сообщил президент страны Владимир Путин. Его цитирует пресс-служба Кремля.

«На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», — подчеркнул российский лидер.

Предприятия появятся в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Первое представляет собой фабрику по выпуску древесностружечных плит, второе — производство декоративного бумажно-слоистого пластика, а третье — цех, который будет выпускать упаковки для жидких пищевых продуктов.

Путин также рассказал о развитии строительства экологичных деревянных домов в стране. По словам главы государства, власти РФ и дальше будут поддерживать отечественный бизнес в сфере деревопереработки, чтобы российские компании «отвечали на внутренний спрос».

Ранее Путин поручил правительству «не отмахиваться» от лесопромышленников.