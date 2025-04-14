ЕС приостановил ответные меры против импорта из США

ЕК: Евросоюз на три месяца приостановил ответные меры против импорта из США

Евросоюз приостановил на три месяца ответные меры в отношении импорта из США. Это следует из заявления Еврокомиссии.

«Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США», — сказано в документе.

В нем говорится, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля.

Как отметили в ЕК, в общей сложности приостановленные контрмеры Евросоюза охватывают экспорт Соединенных Штатов на сумму €21 млрд.

9 апреля стало известно, что страны ЕС утвердили торговые пошлины против США. Блок собирался ввести их 15 апреля.

2 апреля американские власти ввели новую систему таможенных пошлин на товары, поставляемые из-за рубежа. Базовая ставка составила 10% на всю импортируемую продукцию, но для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. В частности, размер пошлин на товары из стран — членов ЕС достиг 20%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.