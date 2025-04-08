Названы последствия импортных пошлин США для рубля

В апреле — июне средний курс доллара составит 93 рубля, евро — 101 рубль, юаня 12,8 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Президент США Дональд Трамп может использовать введение текущих высоких импортных пошлин в качестве жесткой переговорной позиции для заключения выгодной для Америки сделки с каждой конкретной страной. Поэтому сейчас трудно сказать, какие пошлины останутся в текущем виде на длительный срок. Тем не менее цена на нефть Brent упала до $65 за баррель — это минимум за три года. Протекционистская политика США может привести к существенному замедлению мировой экономики и снижению глобального потребления сырьевых товаров, что негативно для российского экспорта и рубля. При сохранении текущих тенденций цены на нефть Brent перешли из диапазона $70-80 в диапазон $60-70 за баррель. Поддержать нефтяные цены могли бы страны ОПЕК+, если бы отказались от увеличения нефтедобычи», — отметил аналитик.

По его словам, альянс сменил стратегию поддержки цен Brent выше $70 на стратегию постепенного увеличения нефтедобычи. Без поддержки альянса ОПЕК+ снижение нефтяных цен Brent в диапазон $60-70 за баррель может быть устойчивым, уверен Васильев.

Он добавил, что, если не будет прогресса в переговорах России и США, рубль может возобновить ослабление в ближайшие недели. Свой вклад в ослабление рубля может вносить и сезонный рост спроса на валюту для закупки импорта и для зарубежного туризма, уточнил аналитик.

По оценке Васильева, средний курс доллара в четвертом квартале составит 98 рублей, евро — 107 рублей, юаня — 13,3 рубля.

7 апреля доллар стоил более 86 рублей, евро — 94 рублей, юаня — 11,7 рубля.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю.