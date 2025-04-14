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Названа доля американских компаний, лишившихся права выкупа своих активов

Глава Amcham: треть компаний США утратили право на обратный выкуп бизнеса в РФ
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Marcio Jose Sanchez/AP

Треть компаний из США утратили право на обратный выкуп своих активов, которые они продали РФ во время своего ухода с рынка в 2022 году. Об этом изданию «Эксперт» рассказал президент Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи.

Он уточнил, что компании заключали с новыми собственниками колл-опционы на определенных срок. По словам главы AmCham, часть из них уже недействительна.

«Часть опционов еще продолжает действовать, но часть, 30% уже истекла», — рассказал Эйджи.

Он добавил, что сейчас ведется обсуждение насчет того, стоит ли исполнять даже те опционы, которые действуют. По мнению Эйджи, правильно было бы их учесть, так как соблюдение РФ этих обязательств стало бы хорошим сигналом для иностранных компаний, которые хотят вернуться на российский рынок.

Многие западные компаний во время своего ухода из РФ в 2022 году договорились о возможности обратного выкупа активов. Опцион на возврат бизнеса был прописан в сделках с некоторыми автоконцернами и сетями быстрого питания.

По мнению эксперта рынка франшиз Юрия Богомолова, одной из первый на российский рынок захочет вернуться компания «Старбакс», чтобы доказать свое превосходство над русским аналогом кофеен, созданным Тимати. Также не исключено, что в РФ захочет вернуться «Макдональдс», однако, по прогнозам эксперта, точно не в этом году.

Кроме того, о возвращении на российский рынок задумалась корпорация Hyundai Motor Group, владеющая брендами Hyundai, Genesis и Kia. Однако южнокорейской компании могут помешать китайские бренды.

Ранее сообщалось, что возвращение иностранных компаний в РФ произойдет на определенных условиях.

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