Стало известно, какие мировые автобренды первыми вернутся в Россию

Автоэксперт Подщеколдин: Hyundai и Kia вернутся в РФ первыми из ушедших брендов

Первыми из ушедших из России в 2022 году автомобильных брендов в страну вернутся южнокорейские Hyundai и Kia, сообщил в интервью изданию ura.news президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Однако, по его словам, начала продаж в этом году ждать не стоит.

«Возвращение автопроизводителя — серьезный и трудоемкий процесс. Нужно открыть офис, набрать сотрудников, оформить все юридически. Если даже кто-то начнет делать это завтра, открыть представительство удастся где-то через полгода», — сказал эксперт.

При этом он отметил, что если если не будет налажена местная сборка, Hyundai и Kia придется продавать популярные в РФ Solaris и Rio за 3-4 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее был назван ключевой фактор снижения цен на подержанные авто.