Российский рынок акций вырос в начале утренних торгов

Российский рынок акций вырос в начале утренней сессии понедельника, 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 7:01 мск, рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (ШMOEX2) повысился на 1,64%, до 2 876,43 пункта.

2 апреля индекс Московской биржи продемонстрировал падение на 1,28%, достигнув уровня в 2926 пунктов. Спад стал одиннадцатым по счету, что побило рекорд по продолжительности снижения, установленный в 1998 году.

7 апреля IMOEX2 после открытия утренней торговой сессии опустился ниже 2700 пунктов — впервые с 25 декабря 2024 года. В этот момент значение находилось на уровне 2 698,63 пункта.

В этот же день индекс Мосбиржи на российском рынке акций в начале торговой сессии продемонстрировал снижение на 4,72%, до 2 650,55 пункта. При этом индекс РТС опустился на 4,72%, до 990,75 пункта.

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