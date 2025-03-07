Российские инвесторы выбрали любимые компании в феврале

Акции группы Т-Технологии - материнской компании Т-Банка — впервые вошли в феврале в топ-5 самых популярных бумаг в портфелях частных инвесторов. Это следует из сообщения Мосбиржи. По данным торгов на сайте Мосбиржи, с начала года акции Т-Технологий выросли в цене на 27,4%.

В Т-Технологиях сообщили, что 20 марта группа опубликует финансовые результаты за 2024 год и объявит размер дивидендных выплат. В этот же день компания планирует дать прогнозы по росту бизнеса на 2025 год.

Напомним, что Т-Технологии платят дивиденды 4 раза в год и направляют акционерам до 30% чистой прибыли.

Так, в декабре 2024 года Т-технологии осуществили дивидендные выплаты своим акционерам в размере 92,5 рубля на акцию.

Весенние дивиденды от Т-Технологий станут первыми в 2025 году выплатами от «голубых фишек» российского рынка.

Как ранее отмечал президент группы Станислав Близнюк, политика по выплате дивидендов Т-технологии будет стабильная.

В топ-5 самых популярных бумаг у россиян также вошли акции Сбера, Газпрома, Лукойла и Роснефти. Число россиян с брокерскими счетами на Мосбирже при этом выросло до почти 36 млн, у них уже более 66 млн счетов.

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