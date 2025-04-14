В России помолодела просрочка долгов перед банками

НАПКА: в 2025 году доля банковской просрочки сроком до года превысила 40%

Доля «молодой» просрочки долгов перед банками превысила 40% рынка на начало 2025 года, пишет журнал Forbes со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В январе — марте кредитные организации продали коллекторам просроченную задолженность на 56,9 млрд рублей. Рост доли «молодой» просроченной задолженности, срок которой не превышает года, при этом резко выросла.

В НАПКА объясняют такой тренд ростом госпошлин на подачу искового заявления имущественного характера, за рассмотрение требований в приказном порядке, за правопреемство и прочие, которые подняли в сентябре 2024 года. Как уточняют в ассоциации, после этого коллекторам стало невыгодно работать с «судебными» портфелями банков и микрофинансовых организаций.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россиянам невыгодно возвращать ипотеку досрочно, если ставки по ней хотя бы на 1–3 процентных пункта ниже, чем по банковским вкладам. По его словам, если вместо досрочного погашения жилищного кредита разместить средства на вкладе, выгода может составить 400 тыс. рублей.

Ранее россиянам посоветовали не спешить досрочно погашать кредиты.