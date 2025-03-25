Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Пострадают пассажиры»: период охлаждений при покупке авиабилетов взвинтит цены

Авиаэксперт Гусаров: из-за периода охлаждений при покупке билетов скакнут цены
close
Shutterstock/Ivan Kruk

Авиакомпании реализуют невозвратные билеты для того, чтобы у пассажиров была возможность приобрести их по более низкой стоимости. Поэтому введение «периодов охлаждения», в течение которых россияне смогут возвращать любые билеты, взвинтит на них цены, предупредил в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Напомним, накануне сообщалось, что представители транспортных компаний в РФ обсуждают введение «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты без взимания дополнительной платы. Предполагается, что они смогут исправить ошибки в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Однако Гусаров назвал эту меру избыточной и необоснованной.

«Пассажиры иногда допускают ошибки при бронировании билетов, однако в подавляющем большинстве случаев это мелкие ошибки, которые можно без проблем исправить, позвонив в колл-центр авиакомпании, — заверил он. — Они спокойно вносят в бронирование до двух исправлений. Пассажиры, которые путают июнь с июлем или Краснодар с Красноярском, — редкие случаи».

Если же меру все-таки введут, то авиакомпании вынуждены будут повысить цены на билеты, так как будут закладывать вероятность таких рисков в их стоимость, предупредил Гусаров. Он напомнил, что сами невозвратные билеты созданы для продажи по самым низким тарифам, однако «периоды охлаждения» отменяют эту опцию. В конечном итоге это отразится на пассажирах, которые лишатся возможности купить недорогие авиабилеты, заключил специалист.

До этого сообщалось, что к сентябрю 2025 года все российские авиакомпании должны сформировать ценовую политику. Отсутствие внутреннего документа о тарифной политике будет рассматриваться как «нарушение приказа».

Ранее в Минтрансе назвали число оформленных за полцены детских авиабилетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами