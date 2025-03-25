«Пострадают пассажиры»: период охлаждений при покупке авиабилетов взвинтит цены

Авиакомпании реализуют невозвратные билеты для того, чтобы у пассажиров была возможность приобрести их по более низкой стоимости. Поэтому введение «периодов охлаждения», в течение которых россияне смогут возвращать любые билеты, взвинтит на них цены, предупредил в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Напомним, накануне сообщалось, что представители транспортных компаний в РФ обсуждают введение «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты без взимания дополнительной платы. Предполагается, что они смогут исправить ошибки в выборе данных пассажира, даты или направления в течение определенного времени. Однако Гусаров назвал эту меру избыточной и необоснованной.

«Пассажиры иногда допускают ошибки при бронировании билетов, однако в подавляющем большинстве случаев это мелкие ошибки, которые можно без проблем исправить, позвонив в колл-центр авиакомпании, — заверил он. — Они спокойно вносят в бронирование до двух исправлений. Пассажиры, которые путают июнь с июлем или Краснодар с Красноярском, — редкие случаи».

Если же меру все-таки введут, то авиакомпании вынуждены будут повысить цены на билеты, так как будут закладывать вероятность таких рисков в их стоимость, предупредил Гусаров. Он напомнил, что сами невозвратные билеты созданы для продажи по самым низким тарифам, однако «периоды охлаждения» отменяют эту опцию. В конечном итоге это отразится на пассажирах, которые лишатся возможности купить недорогие авиабилеты, заключил специалист.

До этого сообщалось, что к сентябрю 2025 года все российские авиакомпании должны сформировать ценовую политику. Отсутствие внутреннего документа о тарифной политике будет рассматриваться как «нарушение приказа».

Ранее в Минтрансе назвали число оформленных за полцены детских авиабилетов.