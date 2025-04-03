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Найдены самые дешевые авиабилеты на майские праздники

«Авиасейлс»: самый дешевый авиабилет на майские праздники стоит от 4 тыс. рублей
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BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Спрос на авиабилеты на эти майские праздники вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщили по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». Там уточнили, что самый дешевый авиабилет стоит от 4 тыс. рублей.

Доля зарубежных поездок увеличилась на 12 процентных пунктов и достигла 42%, однако большинство путешественников (58%) по-прежнему выбирают внутренний туризм.

В сервисе проанализировали бронирования на период с 1 по 11 мая и собрали самые дешевые билеты туда-обратно. По России самые выгодные направления из МосквыЯрославль (от 4 тыс. рублей), Санкт-Петербург (от 6 тыс.), Архангельск (от 10 тыс.). Из Санкт-Петербурга можно недорого улететь в Москву (от 6 тыс. рублей), Архангельск (от 8 тыс.), Мурманск (от 9 тыс.).

Среди зарубежных направлений лидируют Минск (от 9 тыс. рублей из Москвы, от 13 тыс. из Петербурга), Астана (от 23 тыс. рублей в обоих случаях), Ташкент (от 23 тыс.), Ереван (от 24 тыс.) и Анталья (от 27 тыс.). Самыми дорогими оказались рейсы в Дубай (от 33 тыс. рублей из Москвы), Харбин (от 33 тыс.) и Каир (от 34 тыс. из Санкт-Петербурга).

Исследование было проведено в апреле.

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