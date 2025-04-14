В Минфине рассматривают вопрос о проблеме бизнеса с НДФЛ для северных выплат

Министерство финансов РФ рассматривает необходимость корректировки исчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников на Крайнем Севере. Об этом пишет РБК.

«Данный вопрос прорабатывается», — сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно действующему законодательству, на Крайнем Севере применяются две ставки НДФЛ — 13% и 15%.

По поручению президента РФ Владимира Путина, эти ставки не попали под масштабную корректировку налоговой системы. С 2025 года была введена пятиступенчатая шкала НДФЛ с максимальной ставкой 22%.

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