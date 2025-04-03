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Минфин РФ планирует освободить от налогов выплаты компаний на детей

Минфин РФ хочет освободить от НДФЛ выплаты компаний на детей до 1 млн рублей
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин РФ подготовил изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка до 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«Минфин России подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на улучшение благоприятных налоговых условий для семей с детьми», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что новые поправки позволяют увеличить до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат.

В их числе — материальная помощь, которая производится работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления над ребенком опеки.

Среди прочего новые поправки предоставляют возможность включить соответствующие расходы работодателей в перечень нереализационных расходов, которые учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России 14 млн семей с детьми получили материнский семейный капитал, начиная с 2007 года. По словам парламентария, также единое пособие на детей получают семьи более чем с 10 млн детей. С 2025 года работающие родители с двумя и более детьми формируют семейные выплаты из уплаченного налога на доходы физических лиц, которые смогут получить в 2026 году, резюмировала Бессараб.

Ранее в России представили портрет типичного должника по кредитам.

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