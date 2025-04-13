Британия отменила ряд пошлин на ввоз ряда товаров до июля 2027 года

Правительство Великобритании отменило импортные пошлины для 89 наименований товаров — от батарей для электромобилей до фруктовых соков — ради поддержки местных компаний в свете инициированной президентом США Дональдом Трампом «торговой войны». Об этом сообщает The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что отмена импортной пошлины будет действовать до июля 2027 года. По данным британских властей, отмена сборов позволит компаниям сэкономить около 17 млн фунтов ($22 млн) в год.

До этого офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил об окончании эпохи глобализации из-за введения пошлин администрацией президента США Дональда Трампа.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава «Роснефти» назвал глобализацию причиной усугубления мирового неравенства.