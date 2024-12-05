Глобализация усугубила неравенство и не обеспечила стабильность. Об этом в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, за последние 45 лет перераспределение богатства развивающихся стран в пользу развитых составило 16 трлн долларов. В пример он привел «структурные реформы», проводимые под эгидой МВФ и Всемирного банка на Украине.

«Проведение этих реформ является непременным условием предоставления Украине финансовой помощи, которая, в свою очередь, выделяется под залог стратегически значимых активов, в том числе, сельскохозяйственных угодий», — уточнил глава «Роснефти».

Сечин напомнил, что несколько лет назад, находясь под сильным давлением международных организаций, контролируемых Западом, и несмотря на массовые протесты граждан, Украина согласилась отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. По его словам, сейчас в руках частных лиц находятся более 9 млн гектаров, что составляет порядка трети всех посевных площадей.

«При этом, в первой десятке крупнейших землевладельцев есть только одна украинская компания, остальные девять зарегистрированы за рубежом», — добавил глава нефтяной компании.

Сечин уточнил, что задолженность украинских агропредприятий американским и европейским финансовым организациям составляет миллиарды долларов. По его мнению, в случае дефолта активы этих предприятий с большой вероятностью перейдут на баланс кредиторов. Самыми крупными держателями украинских сельхозугодий и госдолга он назвал Blackrock, Vanguard и других американских, а также европейских финансовых гигантов.

Глава «Роснефти» назвал очевидным то, что глобализация, проводимая США и их сателлитами, не обеспечила стабильность. По его мнению, неравенство только усугубилось, несмотря на неоднократные обещания.

«Еще Карл Маркс писал: «Где равенство, там нет выгоды», — добавил Сечин.

При этом он подчеркнул, что считает маловероятной возможность удержать позиции доллара на прежнем уровне.