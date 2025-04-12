В «Дикси» обнаружили мясной продукт с плесенью

SHOT: в подмосковном «Дикси» продают бекон с плесенью

В одном из магазинов сети «Дикси» в Московской области покупатель обнаружил упаковку бекона с плесенью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

«Наш тайный агент, который пришел в магазин по своим личным делам, не смог пройти мимо полочки с гостинцем. Прямо спереди на прилавке красовался он — бекон со вкусом плесени. Стоимость изыска — 150 рублей», — говорится в сообщении.

При этом сроки годности продаваемого товара были в норме. SHOT отмечает, что, вероятно, были нарушены условия хранения мяса.

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