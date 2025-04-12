Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Дикси» обнаружили мясной продукт с плесенью

SHOT: в подмосковном «Дикси» продают бекон с плесенью
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

В одном из магазинов сети «Дикси» в Московской области покупатель обнаружил упаковку бекона с плесенью. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

«Наш тайный агент, который пришел в магазин по своим личным делам, не смог пройти мимо полочки с гостинцем. Прямо спереди на прилавке красовался он — бекон со вкусом плесени. Стоимость изыска — 150 рублей», — говорится в сообщении.

При этом сроки годности продаваемого товара были в норме. SHOT отмечает, что, вероятно, были нарушены условия хранения мяса.

Накануне покупательница из Подмосковья нашла в копченой скумбрии из «Дикси» личинки червей.

В марте жители многоквартирного дома в Новой Москве пожаловались на шум по ночам, неприятный запах и грызунов из-за ближайшего магазина «Дикси».

Ранее поддельное сливочное масло обнаружили в магазинах «Дикси» и «Магнит».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами