В Новой Москве пожаловались на шум по ночам, вонь и крыс в квартирах из-за «Дикси»

Жители многоквартирного дома в Новой Москве пожаловались на шум по ночам, неприятный запах и грызунов из-за ближайшего магазина «Дикси», пишет Tekegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказал один из собеседников канала, проживающий по адресу Мосрентген, 35, недавно через вентиляцию в квартиру пробралась крыса. По словам источника, магазин ими кишит. Шум от магазина доносится уже несколько лет подряд, жители дома борются за тишину, но безрезультатно. Уточняется, что шум образуется, поскольку по ночам в магазине разгружают товары, и работает оборудование.

Помимо всего прочего, жильцы пожаловались на неприятный запах в квартирах, у которых общая вентиляция с «Дикси». Видимо, именно через это соединение в квартиры пробираются крысы, пишут на канале.

Одна из жительниц дома сообщила, что собственники вызывали Роспортебнадзор, и специалисты ведомства брали пробы воздуха и замеряли уровень шума. Ответ, по ее словам, пока не пришел. Она не уточнила, когда именно происходили замеры.

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