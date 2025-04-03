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Жительнице Подмосковья доставили скумбрию с червями

Покупательница из Подмосковья нашла в копченой скумбрии из «Дикси» личинки червей
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Фото пострадавшей

Жительница Подмосковья Елена нашла в копченой скумбрии из торговой сети «Дикси» личинки червей. Девушка рассказала «Газете.Ru», что тут же сообщила о неприятном сюрпризе в службу поддержки магазина, но ей отказались возвращать деньги и заблокировали в чате.

«1 апреля я сделала заказ в приложении «Дикси-доставка». Среди продуктов была «Скумбрия Главрыба» холодного копчения, в которой были обнаружены паразиты «анизакиды». Рыба была упакована в вакуум по кусочкам. Так как упаковка занимает много места, я вскрыла ее и переложила рыбу в чистый стеклянный контейнер, а упаковку выбросила в мусор. Когда стала есть на следующий день, решила вскрыть брюшко кусочка снизу, чтобы проверить, нет ли там паразитов — с рыбой всегда так делаю. Как оказалось, они там были, и не один, а во множественном количестве», — сказала Елена.

Она добавила, что в чате поддержки ее попросили сфотографировать упаковку, а раз ее не оказалось — отказались возвращать деньги.

«В итоге поддержка отказала как в компенсации стоимости продукта, так и в целом продемонстрировала абсолютную незаинтересованность разобраться в ситуации. Хотя дело не только в деньгах, а в том, что продукт могут употреблять, не разглядывая, как я, дети, пенсионеры, да и люди со слабым зрением. Поддержка просто закрыла мое обращение», — сказала Елена.

Покупательница намерена обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее на российских прилавках обнаружили консервы с личинками червей.

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