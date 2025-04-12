В США заявили о росте перевозок российской нефти западными танкерами

Танкеры, которые принадлежат западным компаниям и застрахованы ими, начали чаще перевозить российскую нефть. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

По данным журналистов, это произошло после падения цен на сырье, вызванного введением торговых пошлин США. Подобное решение привело к тому, что стоимость нефти марки Urals опустилась ниже ценового потолка в $60 за баррель, установленного странами Запада.

Агентство отметило, что западные танкеры не могли перевозить российскую нефть, пока ее стоимость была выше установленных ограничений.

8 апреля агентство Reuters сообщило, что в ближайшие годы нефтяной рынок столкнется с резким снижением цен. По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs (GS), к концу 2026 года стоимость нефти марки Brent может опуститься до $55 за баррель, а WTI — до $51.

9 апреля цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 8 февраля 2021-го. В начале прошлой недели цена на нефть данной марки поднималась выше $75.

Ранее Набиуллина назвала риск для российской экономики от снижения цен на нефть.