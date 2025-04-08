Набиуллина назвала риск для российской экономики от снижения цен на нефть

Набиуллина: риски для российской экономики от снижения цен на нефть существуют

Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть существуют, но регулятор к ним готов и следит за развитием ситуации, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме, пишет агентство РИА Новости.

Она назвала существенными изменения, «которые сейчас происходят с внешними условиями».

Накануне зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко, комментируя снижение цен на топливо, сообщил, что проведение специальной военной операции не зависит от уровня цен на нефть.

Цена нефти марки Urals, основного экспортного сорта России, снизилась до примерно $57 за баррель, упав с более чем $67 за баррель на прошлой неделе. Федеральный бюджет России на 2025 год был составлен исходя из средней цены нефти Urals в $69,7 за баррель. В рамках бюджетного правила уровень отсечения для цены нефти установлен на уровне $60 за баррель.

На прошлой неделе эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал, что цены на баррель Brent вырастут до $90 после увеличения добычи нефти странами ОПЕК+.

Ранее эксперт назвал непродуманной угрозу Трампа о пошлинах на нефть из РФ.