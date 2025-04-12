Трамп заявил о сохранении ведущей роли доллара в мировой торговле

Доллар останется «главным выбором» в мировой торговле, несмотря на нынешнюю ситуацию с тарифами и пошлинами, введенными против 185 стран мира. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинген в Белом доме, передает РИА Новости.

«Наша валюта - главный выбор. И мы всегда будем <...> Я думаю, доллар потрясающий», — заявил Трамп.

9 апреля США объявили, что приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

11 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны вместе противостоять запугиванию со стороны США и отстаивать свои интересы и международные правила.

Также Дональд Трамп заявил, что США могут ввести для некоторых государств исключения из ответных пошлин, но не ниже минимальных 10%.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.