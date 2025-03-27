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В России обсуждают ограничение срока банковских карт для иностранцев

РБК: Росфинмониторинг призвал ограничить срок действия карт для иностранцев
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LDprod/Shutterstock/FOTODOM

Росфинмониторинг и Банк России обсуждают введение ограничений на период действия карт для иностранных граждан в качестве меры борьбы с дропами. Об этом сообщил РБК.

В начале марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека.

«Мы бы дополнительно предложили также обсудить сокращение срока действия карты, например, для иностранных граждан, которые активнее сейчас к таким схемам [с участием дропперов] стали привлекаться», — сказал изданию замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.

Он отметил, что необходимо создать такие условия, чтобы каждый раз для продления срока действия карты было личное присутствие клиента и принималось новое решение о предоставлении средства платежа.

Представитель ЦБ в разговоре с изданием отметил, что предложение обсуждается, но требует дополнительной проработки. Он также добавил, что подобные механизмы борьбы с дропами (люди, которые предоставляют свои карты мошенникам для вывода украденных средств) есть в Казахстане.

Ранее идею ЦБ ограничить число банковских карт на одного человека назвали абсурдной.

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