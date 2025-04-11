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В России упал экспорт подсолнечного масла

«Ъ»: экспорт подсолнечного масла из России упал на 38% из-за убыточности
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WIROJE PATHI/Shutterstock/FOTODOM

Экспорт российского подсолнечного масла в I квартале этого года сократился до 909 тыс. тонн (-38%). Рентабельность его производства ушла в минус из-за роста цен на сырье, высоких пошлин и укрепления рубля, пишет газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Стоимость подсолнечника с начала 2025 года выросла до 39,9 тыс. руб. за тонну (+66%).

В материале отмечается, что экспортные цены на масло не компенсируют затраты. Маржа переработчиков в феврале достигла –23% против обычных 5–7%, что вынудило компании сокращать производство. В пример издание приводит компанию «Эфко», которая временно остановила два завода в Краснодарском крае.

Спад от части компенсировал Китай, который увеличил импорт рапсового масла (+29%, до 391 тыс. т), введя 100% пошлины на канадскую продукцию. Несмотря на это, дефицит подсолнечника и высокая стоимость кредитов могут продолжить давить на отрасль, добавил «Ъ».

В марте сообщалось, что Россия в феврале впервые за 30 лет купила у Китая готовые пищевые продукты для детей раннего возраста. Речь о детских кашах, молочных смесях и пюре.

Ранее сообщалось, что Россия перестала быть главным рынком сбыта китайских авто.

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