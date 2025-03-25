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Россия впервые за 30 лет купила у КНР один товар

РИА Новости: Россия в феврале купила у Китая детское питание на $2 млн
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Freepik.com

Россия в феврале впервые за 30 лет купила у Китая готовые пищевые продукты для детей раннего возраста, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможенной службы.

В частности российская сторона закупала у Китая детские каши, молочные смеси, пюре. Стоимость закупки составила $2,02 млн. Последний раз Россия покупала у Китая товары из этой категории в 1994 году. Кроме того, Пекин в прошлом месяце поставил в Россию игрушки на общую сумму $40,4 млн.

В первой половине марта пресс-служба Главного таможенного управления КНР сообщила, что объем торговли между Россией и Китаем в первые два месяца 2025 года упал на 7,1% относительно аналогичного показателя 2024 года, до $34,68 млрд.

Экспорт из Китая в Россию за два месяца сократился на 10,9%, до $14,95 млрд. Импорт из России в Китай уменьшился на 3,9%, до $19,73 млрд. Положительное сальдо России составило $4,78 млрд. За два месяца оно выросло на 41%.

Ранее была раскрыта причина ограничений Китаем импорта российской нефти.

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