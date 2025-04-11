Названы три главных риска для россиян из-за торговых войн

Ослабление рубля, недоступные кредиты и подорожание товаров — три главных риска для россиян от торговых войн из-за импортных пошлин США. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Если торговая война не разрешится договоренностями до лета, низкие цены на нефть могут закрепиться, что негативно для курса рубля и рынка акций. Доллар может уже в начале мая устойчиво обосноваться в зоне 90–95 рублей. Возвращение девальвационного тренда может осложнить борьбу с инфляцией, процесс снижения ключевой ставки ЦБ может замедлиться. Это второй риск — кредиты, в том числе ипотека, будут более долгое время иметь низкую доступность, а экономический рост замедлится. Удорожание импорта — третий риск для россиян», — пояснил Шепелев.

Он также отметил, что пошлины спровоцируют виток инфляции по всему миру, подорожает и часть товаров, которые производятся в России — многим предприятиям необходимы иностранные сырье, комплектующие и оборудование.

С 2 апреля 2025 года мировые фондовые рынки падали из-за жестких тарифов США на импорт. Российский фондовый рынок тоже отреагировал снижением на эти события. 9 апреля Трамп объявил 90-дневную паузу в введении новых пошлин для 75 стран, объяснив это тем, что «люди немного нервничают». Его заявление успокоило рынки: выросли биткоин, нефть, золото и акции, укрепился доллар. По словам Трампа, США не хотят вредить бизнесу там, где это «не нужно», а решение о помощи компаниям он пообещал принимать «интуитивно».

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал кризисом ситуацию на фондовых рынках.