Конституционный суд дал решение насчет повышения госпошлин при обращении в суд

Конституционный суд (КС) России признал конституционным повышение размера государственных пошлин при подаче обращений в суд. Об этом решение КС сообщается на официальной странице ведомства.

Как отметили в КС, поводом для обращения стало утверждение части депутатов Госдумы, что увеличение госпошлин станет препятствием для достижения правосудия для отдельных категорий лиц, так как размер госпошлин не соотносятся с медианной заработной платой по стране.

Однако, как постановил суд, соответствующий законопроект был принят с соблюдением всех формальных требований и, таким образом, не является неконституционным. Кроме того, Конституционный суд подчеркнул, что размер госпошлины при обращении за правосудием не менялся на протяжении 15 лет, а зарубежная практика также показывает, что повышение госпошлин не будет означать снижение доступности правосудия.

КС напоминает, что предусмотрено право суда освободить лицо от уплаты госпошлины, уменьшить ее размер, предоставить отсрочку или рассрочку ее уплаты по ходатайству лица, чье имущественное положение не позволяет оплатить такую пошлину.

До этого в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении на должность судьи Конституционного суда (КС) Александра Коновалова.

Ранее Конституционный суд РФ направил на пересмотр дело о компенсации заключенному.