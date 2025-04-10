Стало известно, сколько вина купили в России в прошлом году

Минпромторг: продажи вина в рознице России в 2024 году выросли на 17%

Продажи вина в российской рознице, без учета точек общественного питания, по итогам 2024 года выросли на 17% относительно 2023 года, до 819 млн литров, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова.

По его словам, в сегменте общественного питания реализация вина в натуральном выражении в прошлом году составила 35 млн литров, из них 48% (около 17 млн литров) — продажи российских вин.

На прошлой неделе руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил, что отечественные вина не подорожают из-за рекомендации отводить под них 20% в винных картах российских ресторанов, кафе и баров.

С 1 апреля в России ресторанам, кафе и барам рекомендовано в винных картах отводить 20% отечественным винам. Рекомендация содержится в национальном стандарте ГОСТ Р «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт».

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