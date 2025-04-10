В Госдуме призвали не допустить роста цен на один популярный продукт

В Госдуме попросили ФАС проверить цены на яйца перед Пасхой

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дмитрий Гусев направил в Федеральную антимонопольную службу заявление с просьбой провести проверку цен на яйца перед Пасхой и не допустить спекуляций, передает RTVI.

Как отметил парламентарий, перед Пасхой спрос на яйца в России растет. По словам Гусева, «в этот период наиболее важно не допустить необоснованного роста цен на яйцо в розничной торговле».

Во второй половине февраля депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, сколько яиц россияне могут купить на минимальную пенсию.

В марте старший преподаватель кафедры экономической теории университета «Синергия» Юлия Тулупникова сообщила, что фермерское сливочное масло подешевеет на 3-5%, а картофель — на 15-25% в 2025 году. Она добавила, что объемы выпуска фермерской продукции за последние пять лет выросли на 30%, вместе с тем в 2023 и 2024 годах наблюдалось сокращение инвестиций в аграрный сектор.

Ранее сообщалось, что цены на овощи в России упадут в 2025 году.