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Тарифы США остались на исторически высоком уровне после паузы Трампа

Bloomberg: тарифы США остались на исторически высоком уровне после паузы Трампа
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Carlos Barria/Reuters

Американские импортные пошлины по-прежнему находятся на историческом максимуме, несмотря на решение президента США Дональда Трампа приостановить действие тарифов на импорт. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно подсчетам агентства, средняя ставка пошлин в США по-прежнему растет до 24%, что почти значительно больше, чем в начале второго срока Трампа.

«Даже если некоторые тарифы будут снижены, все равно весьма вероятно, что общая ставка останется значительно выше, чем когда-либо за последние десятилетия», — заявил экономист Pacific Investment Management Co Тиффани Уайлдинг.

По ее словам, «вероятно, приведет США к рецессии и резко повысит краткосрочную инфляцию».

9 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. Кроме того, Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Ранее доллар США обвалился из-за пошлин Трампа.

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