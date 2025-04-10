Жизненно важные лекарства станут доступнее

Российское правительство упростило регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, передают «Вести» со ссылкой на сообщение кабмина.

Отмечается, что такое решение поспособствует более быстрому выводу на рынок необходимых препаратов.

На прошлой неделе в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщили, что средний чек на витамины составил 645 рублей с 1 января по 20 марта 2025 года (+10% за год).

Там уточнили, что, несмотря на подорожание, витамины покупали на 24% чаще в интернет-аптеках в 2025 году, чем в 2024 году. В оффлайн-точках число покупок выросло на 7% за год. Самыми популярными у россиян стали витамины общеукрепляющего действия и поливитамины, витамины C, D, аскорбиновая кислота, а также витаминные комплексы для взрослых.

В первой половине февраля в пресс-службе страховой компании «Лучи» сообщили, что цены на базовые лекарства в России выросли в среднем на 10-30% в 2024 году по сравнению с 2023-м — в зависимости от вида препарата.

Ранее стало известно, сколько россиян пьют антидепрессанты.