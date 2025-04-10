Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жизненно важные лекарства станут доступнее

Правительство упростило регистрацию предельных отпускных цен на ЖВЛ
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство упростило регистрацию предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, передают «Вести» со ссылкой на сообщение кабмина.

Отмечается, что такое решение поспособствует более быстрому выводу на рынок необходимых препаратов.

На прошлой неделе в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» сообщили, что средний чек на витамины составил 645 рублей с 1 января по 20 марта 2025 года (+10% за год).

Там уточнили, что, несмотря на подорожание, витамины покупали на 24% чаще в интернет-аптеках в 2025 году, чем в 2024 году. В оффлайн-точках число покупок выросло на 7% за год. Самыми популярными у россиян стали витамины общеукрепляющего действия и поливитамины, витамины C, D, аскорбиновая кислота, а также витаминные комплексы для взрослых.

В первой половине февраля в пресс-службе страховой компании «Лучи» сообщили, что цены на базовые лекарства в России выросли в среднем на 10-30% в 2024 году по сравнению с 2023-м — в зависимости от вида препарата.

Ранее стало известно, сколько россиян пьют антидепрессанты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами