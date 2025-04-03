В России резко подорожали витамины

Средний чек на витамины составил 645 рублей с 1 января по 20 марта 2025 года (+10% за год), рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».

Там уточнили, что, несмотря на подорожание, витамины покупали на 24% чаще в интернет-аптеках в 2025 году, чем в 2024 году. В оффлайн-точках число покупок выросло на 7% за год. Самыми популярными у россиян стали витамины общеукрепляющего действия и поливитамины, витамины C, D, аскорбиновая кислота, а также витаминные комплексы для взрослых.

«Драйвером рынка витаминов и БАДов служит сфера онлайн-заказов. В целом, этот сектор из года в год показывает высокие результаты продаж наряду с ростом потребительского интереса к медицинским услугам и собственному здоровью, ЗОЖ-практикам. Покупателям стало еще удобнее выбирать и приобретать БАДы с витаминами как на специализированных ресурсах, маркетплейсах, так и в онлайн-сервисах аптек. Спросу на витамины, в том числе, способствует сезонный спрос», — отметили эксперты ресурса.

Исследование было проведено в апреле.

Ранее стало известно, сколько россиян пьют антидепрессанты.